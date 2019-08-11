Почтили память

фото пресс-службы посольства РФ.

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1 августа в Каунасе по случаю 75-летней годовщины освобождения города Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков прошла серия памятных мероприятий, посвященных этой юбилейной дате, с участием представителей общественности, ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, ряда структур литовского гражданского общества, средств массовой информации, а также посольства России в Литве.

Состоялось возложение венков к памятнику павшим в июле 1944 г. в ходе Каунасской наступательной операции, скульптурной композиции женщине-матери в Верхних Шанцах, мемориалам на Шестом и Девятом фортах, где в 1941-1944 гг. в концентрационных лагерях были замучены десятки тысяч людей разных национальностей.

В своих выступлениях на местах захоронений участники мероприятий с глубокой благодарностью отзывались о подвиге советских воинов, среди которых было немало и литовцев, подчеркивали необходимость помнить о событиях той далекой поры, не забывать уроков Второй мировой войны и противодействовать линии, направленной на искажение истории, принижение значения подвига Советского Солдата в достижении Победы.

Посол России в Литве А.И. Удальцов, обратив внимание на то, как события Великой Отечественной войны затронули его семью, рассказав о своих родителях, участвовавших в боях с армией фашистской Германии, особо отметил, что никому не удастся заставить нас отказаться от права помнить и чтить героев войны, от свободы, которую отстояло для нас поколение наших дедов.

Говоря об освобождении Каунаса как о заметном вкладе в дело общей победы над нацизмом, с одобрением собравшиеся восприняли информацию, что, как и 75 лет назад, в Москве по этому поводу будет организован торжественный салют. Своевременной стала и публикация материалов из ранее закрытых архивов того времени, раскрывающих многие детали Каунасской наступательной операции.

Состоявшиеся мероприятия стали, по мнению их участников, важной вехой в деле подготовки к празднованию 75-летия Победы в следующем году.

Информация и фото пресс-службы посольства РФ.