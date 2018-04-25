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TOP,Общество

Почтовые доставки в пандемию

Nuotrauka BFL/ Saulius Žiūra

Из-за роста количества больных коронавирусом «Литовская почта» приняла дополнительные меры предосторожности.

Основные перемены касаются доставки посылок как на дом, так и в офисы – такая услуга предоставляется с соблюдением дистанции, если возможно, то регистрированное письмо или посылка помещаются в почтовый ящик, а посылки большего размера направляются в терминалы LP EXPRESS. Пока эти ограничения будут действовать до 9 ноября. 

Посылки с процессуальными документами по-прежнему будут доставлять — но до двери, это значит, что в многоквартирном доме услуга будет предоставляться в подъезде; в частном — на улице. Очень важно не открывать дверь почтальонам, если дома есть человек, находящийся в самоизоляции, – почтальона об этом надо уведомить жестами или через окно. Посылки, которые не помещаются в ящик, посылки с пометкой «вручить лично» и те, за которые надо платить, будут выдавать в почтовом отделении. По возможности большие посылки будут передавать через терминалы LP EXPRESS. Соответствующую информацию клиент получит в виде смс-сообщения или письменного уведомления. Мобильные почтальоны также будут предоставлять услуги «до двери». Если адресата не будет дома, ему оставят сообщение, чтобы он мог связаться и назначить время передачи корреспонденции. По возможности большая часть посылок, на которых есть номер телефона, будет перенаправлена в терминалы. В почтовых отделениях услуги будут предоставляться в прежнем порядке, только важно соблюдать действующие меры предосторожности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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