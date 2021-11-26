Почтовые отправления в праздники

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

«Литовская почта» информирует, что из-за пандемии до конца не восстановилась работа некоторых авиакомпаний, которые перевозят и почту, поэтому посылки в некоторые страны идут дольше обычного. В числе таких стран – Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Несмотря на то, что до праздников осталось немало времени, о посылке подарков рекомендуют позаботиться заранее. Самый крайний срок отсылки, если вы хотите, чтобы подарки пришли к праздникам, — последние дни ноября.

«Несмотря на то, что работа большинства авиакомпаний восстановилась, некоторые направления не вернули, а оставшиеся самолеты перевозят меньше посылок, поэтому часть их перевозит наземный транспорт. Количество посылок понемногу растет, в некоторые страны они уже сейчас идут дольше обычного, однако в пиковое время отправления будут идти дольше во всех направлениях. Тех, кто планирует послать посылку за границу, призываем сделать это как можно скорее», – сказала представитель «Литовской почты» Дейманте Жебраускайте.

«Литовская почта» работает в рамках Всемирного почтового союза, поэтому доставка некоторых посылок зависит от работы почты в других странах. Кроме того, на сроки доставки влияет и ситуация с COVID-19 в конкретной стране: надо учитывать, нет ли ограничений на передвижение внутри страны. Самая сложная ситуация сейчас с посылками в США – если недавно средний срок доставки был 12 дней, то сейчас он увеличился до 2–3 недель и более. Дольше идут посылки и в другие страны: в Канаду – до 20 дней, в Новую Зеландию и Австралию – до 30 дней, в Великобританию и Ирландию – около 2 недель. По словам Д.Жебраускайте, праздничный период — самый интенсивный, так как количество посылок увеличивается в 2–3 раза. Пик фиксируется в конце ноября и длится до праздников, поэтому, если вы хотите порадовать живущих за границей близких — поспешите.

Как правильно получить посылку?

НДС на ввоз товаров из третьих стран применяется уже более 4 месяцев. Так что большинство людей помнят о необходимости декларировать посылки из-за пределов ЕС (Великобритания, США, Россия и т.д.). Но, по словам представителей «Почты Литвы», некоторые люди столкнутся с такой необходимостью только сейчас, в праздничный период. Поэтому важно помнить, что в этом году, возможно, придется декларировать и подарки, полученные от родственников из третьих стран. А подарки более высокой стоимости могут облагаться дополнительными импортными пошлинами.

«Почта Литвы» напоминает, что с 1 июля этого года НДС на импорт применяется ко всем товарам, поступающим из третьих стран в Литву или другие страны ЕС. Исключение составляют подарки стоимостью до 45 евро, отправленные частными лицами частным лицам. Если стоимость посылки с подарком превышает 150 евро, также применяется импортная пошлина.

Все посылки (в том числе подарки) из третьих стран надо декларировать. По прибытии посылки в Литву получатель может выбрать вариант декларирования: через «Почту Литвы» или самостоятельно (через таможенную платформу Литвы или другого посредника).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ