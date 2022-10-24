Поцюс предоставлял ложную информацию, отсуствовал на рабочем месте — В. Дмитриев

«Причины отставки решено не разглашать, но мы вынуждены пояснить, что руководитель солгал о встречах с дипломатами и в это время не находился на рабочем месте, неоднократно не участвовал в заседаниях уставных органов Министерство внутренних дел относительно управления угрозами, и не дал конкретных пояснений, -сказал вице-министр на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник.- Многочисленные звонки оставались без ответа, когда должна быть доступность 24/7».

По его словам, Поцюс отказался выделить полиции сотрудников СОБ для обеспечения общественного порядка на мероприятиях.

Дмитриев также напомнил, что Поцюс был уволен по соглашению сторон и сам написал заявление об уходе с работы.

По словам замминистра, заявления бывшего командующего СОБ — это «отчаянная попытка скрыть настоящие проблемы», не связанные с подавлением беспорядков, имевших место у Сейма в августе прошлого года.

По его словам, два раза было зафиксировано, когда командующий СОБ не посещал встречи, организованные министерством, и не объяснял причин отсутствия, несколько раз присутствовал его заместитель. В последний раз, когда выяснилось, что Поцюс не встречался с указанными дипломатами, он был вызван к министру, но не явился.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела подтвердил на пресс-конференции в понедельник, что сотрудники СОБ, подавлявшие беспорядки у парламента 10 августа прошлого года, были вызваны только после того, как увидели, что ситуация накаляется.

Он сообщил, что накануне не было информации о том, что на митинге возле Сейма могут быть беспорядки, а после этого инцидента полиция извлекла урок и теперь перед акциями протеста принимаются максимальные меры безопасности, ограждения и тому подобное.

Он также сообщил, что большое количество должностных лиц было отправлено в отпуск летом после напряженной работы в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, управлением миграционным кризисом, начавшимся летом, и не было возможности срочно использовать большой отряд полиции в день митинга.

Он сказал, что и он, и министр внутренних дел Агне Билотайте обращались к Поцюсу по поводу вызова офицеров СОБ, но он опроверг слова бывшего командира ДВС о том, что ему не было конкретно указано, сколько офицеров использовать.

Начальник полиции подтвердил, что в случае беспорядков рассматривалась возможность введения плана Vetra, но было решено этого не делать, не желая еще больше накалять обстановку, другая причина – не хотели менять командующего во время операции.

По его словам, окончательное решение принадлежало тогдашнему временному начальнику Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюсу Гаге, который руководил операцией.

«Еще важно, что в том мероприятии вместе участвовали разные прокремлевские деятели, и они могли использовать любое наше действие для пропаганды, поэтому мы не хотели отдавать руководство, когда начались активные действия, чтобы не применять чрезмерную физическую силу», — подчеркнул начальник полиции.

Поцюс рассказал в интервью порталу Delfi, что службы задолго до этого предупреждали о том, что у Сейма будут беспорядки, но из-за затягивания решений настроения в толпе накалились, и на следующий день руководство МВД и руководство Департамента полиции пытались все объяснить тем, что действовали по скандинавской модели подавления беспорядков.

По его словам, после этого инцидента отношения с Билотайте обострились, но «компромат на меня искали сразу после ее прихода».

В подавлении беспорядков также принимали участие вызванные сотрудники СОБ, но, по словам Поцюса, их действия не были скоординированными.

В июне правительство наложило на Поцюса служебное взыскание за неподчинение руководству Министерства внутренних дел. Бывший чиновник оспаривает в суде заключение служебной проверки, являющееся основанием для взыскания но решил уйти в отставку до получения решения суда.

Поцюс покинул свой пост по соглашению сторон, правительство отправило его в отставку в минувшую среду.

По словам Поцюса, возглавлявшего СОБ с 2015 года, такое решение пришлось принять, поскольку работа стала невозможной – после неоднократных требований министра Билотайте уйти в отставку, велись постоянные проверки, находится ли начальник службы на работе.

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