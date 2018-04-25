Под колпаком налоговой

Фото из открытых источников

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Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) проверяет, сколько средств во время командировок тратят представители компаний и рядовые граждане на отдыхе. Во время анализа используют как данные ГНИ, так и данные, полученные из третьих источников. ГНИ обращается за информацией и к туроператорам.

Такие действия предпринимают, если подозревают, что у людей есть нелегальные доходы или компании превращают командировки в личные путешествия. Если жители в своих декларациях указывают доходы меньше тех сумм, которые они тратят в отпуске, у ГНИ может появиться подозрение, что человек получает нелегальные доходы. Это касается и компаний, которые называют поездки работников командировками, списывают эти расходы, а на деле выясняется, что это были не командировки, а личные поездки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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