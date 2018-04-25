Под прицелом — финансовые учреждения

Paysera LT не согласна с назначенным штрафом и обжалует его в суде. По информации компании, штраф в размере 370 тыс. евро сравним с чистой прибылью компании за три месяца 2020 года.

Генеральный директор Paysera LT Витянис Моркунас утверждает, что финансовые учреждения действуют в зоне повышенного риска, на которую нацеливаются мошенники, и управление этими рисками является «перманентным процессом».

«Поэтому расцениваю результаты аудита прежде всего как хороший стресс-тест. Он показал имевшие место процедурные бреши, которые мы исправили, остановив возможность финансовых мошенников проходить через них. Однако мы не согласны с пропорциональностью размера штрафа, поскольку недочеты устранены».

По его словам, в течение нескольких лет у Банка Литвы не было существенных замечаний к компании по вопросу отмывания денег, замечания этого года были направлены на качество процедур и процессов, однако, по его словам, фактических случаев отмывания денег клиентами через систему Paysera не было.

Информация «ЛК», BNS