Под прицелом — финансовые учреждения

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал компанию платежей литовского капитала Paysera LT штрафом в размере 370 тыс. евро за нарушения превенции отмывания денег, компания в свою очередь намерена обжаловать размер штрафа, сообщает BNS.
Как информировал БЛ, в ходе проводившегося в апреле-мае инспектирования было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риск отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечивала, чтобы должным образом применялись правовые акты, регламентирующие установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечила усиленное применение мер по установлению личности клиентов из группы повышенного риска.
«Констатированы нарушения, касающиеся сбора информации для опознания клиентов, их деловых отношений и сделок. (…) С учетом характера нарушений, а также с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, Банк Литвы назначил Paysera LT штраф в 370 тыс. евро и обязал устранить выявленные нарушения», – сообщил Центробанк.
Paysera LT не согласна с назначенным штрафом и обжалует его в суде. По информации компании, штраф в размере 370 тыс. евро сравним с чистой прибылью компании за три месяца 2020 года.
Генеральный директор Paysera LT Витянис Моркунас утверждает, что финансовые учреждения действуют в зоне повышенного риска, на которую нацеливаются мошенники, и управление этими рисками является «перманентным процессом».
«Поэтому расцениваю результаты аудита прежде всего как хороший стресс-тест. Он показал имевшие место процедурные бреши, которые мы исправили, остановив возможность финансовых мошенников проходить через них. Однако мы не согласны с пропорциональностью размера штрафа, поскольку недочеты устранены».
По его словам, в течение нескольких лет у Банка Литвы не было существенных замечаний к компании по вопросу отмывания денег, замечания этого года были направлены на качество процедур и процессов, однако, по его словам, фактических случаев отмывания денег клиентами через систему Paysera не было.
Информация «ЛК», BNS