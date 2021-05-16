Под прикрытием пандемии

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Пока одни дисциплинированно соблюдают меры безопасности, связанные с пандемией, следуют предусмотренным правилам, другие находят многочисленные лазейки для наживы в это сложное время.

Кредиты по поддельным документам

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит досудебное расследование, в ходе которого семь человек подозреваются в том, что они обманным путем получили кредиты более чем на 2 млн евро из средств Плана мер стимулирования экономики и сокращения последствий пандемии. Им предъявлены подозрения в мошенничестве с кредитами и подделке документов. Согласно сообщению СРФП, расследование ведет Вильнюсская окружная прокуратура.

Досудебное расследование было возбуждено на основании информации, полученной от СРФП в рамках действий по предотвращению мошенничества и отмыванию денег. Анализ показал, что пять компаний смогли получить кредиты по поддельным документам.

По данным досудебного расследования, семеро взаимосвязанных лиц, напрямую или косвенно владеющих несколькими компаниями, стремились воспользоваться поддержкой, которую государство предоставляет бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Подозреваемые, возможно, сговорились и, чтобы претендовать на получение ссуд, имитировали сделки между своими компаниями, выставили фиктивные, более ранние счета-фактуры по НДС и предоставили все необходимые документы компании, внедряющей меры по финансированию бизнеса.

Подозревается, что компания по поддержке бизнеса была введена в заблуждение, ею были приняты документы и заключены кредитные договоры. Кредиты были предоставлены пяти компаниям, принадлежащим подозреваемым.

Сотрудники СРФП установили, за июнь и июль 2020 года группа лиц от имени компаний получила от государства более 2 млн. евро. Минимальная сумма выданных кредитов — почти 60 тыс. евро, самый большой выданный заем составил 0,5 млн евро.

В ходе досудебного расследования было произведено 25 обысков на рабочих местах, в жилых помещениях и автомобилях подозреваемых в Вильнюсе, Вильнюсском районе, Каунасском районе и других местах, связанных с расследованием. В ходе обысков сотрудники СРФП изъяли документы, необходимые для следствия. В преступной деятельности подозреваются семь человек. Подозрения также будут выдвинуты в отношении представителей пяти юридических лиц.

Самым суровым наказанием за мошенничество с кредитами, когда кредит, ссуда или целевая поддержка были получены обманным путем, является лишение свободы на срок до 3 лет. Суд может назначить самое суровое наказание за подделку документов — до 3 лет лишения свободы.

Иск об отмене договора закупки экспресс-тестов на COVID-19

Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение иска Генеральной прокуратуры, которая просит признать ничтожными и недействительными договоры о приобретении быстрых тестов от коронавируса и взыскать с компаний Profarma, Bona Diagnosis и Rouen Grains LV более 4 142 600 евро, сообщает BNS.

С данным иском прокуратура обратилась в суд в декабре прошлого года, суд принял иск в январе после устранения недостатков. Прокуратура утверждает, что при заключении договора путем негласных переговоров за быстрые тесты государство значительно переплатило, поэтому цель иска — взыскать ту часть стоимости, которая, по оценке прокуроров, является необоснованной.

По данным правоохранительных органов, договор о приобретении тестов был заключен после проведения госзакупки путем негласных переговоров, и при заключении договора был нарушен утвержденный в Законе о госзакупках принцип прозрачности.

Прокуратура утверждает, что Национальная лаборатория охраны общественного здоровья и компания заключили договор на приобретение 510 тыс. тестов на 6 млн евро, однако не были приняты во внимание другие предложения, не проведены поиски другого поставщика, который мог бы предложить лучшую цену. Установив, что тесты закуплены по цене, в три раза превышающей их реальную стоимость, прокуроры в рамках защиты общественного интереса просят взыскать с компании свыше 4 млн евро. Литовский апелляционный суд в начале марта утвердил решение окружного суда об аресте более 3,85 млн евро средств компаний. Всего было арестовано 145,2 тыс. евро у компании Profarma, свыше 3 млн 542 тыс. евро – Bona Diagnosis, свыше 158,3 тыс. евро – Rouen Grains LV.

Суды полагают, что необходимость временных охранительных мер обусловлена тем, что в случае благоприятного для прокуратуры решения оно может быть не выполнено и госсредства, которые, возможно, были использованы незаконно, не будут возвращены.

Расследование по делу о закупках экспресс-тестов еще продолжается. В настоящее время подозрения предъявлены шести лицами. Ранее сообщалось, что подозрения в этом деле предъявлены бывшему вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене и представителям компании Profarma, а также руководителю компании Bona Diagnosis Редасу Лаукису.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ