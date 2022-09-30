Под прикрытием потока бегущих от мобилизации могут приехать российские агенты – Билотайте

Она также отметила, что после того, как Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей уже закрыла свои границы для российских туристов, спасающиеся от мобилизации выбирают другие направления, потому что Литва демонстрирует «жесткую позицию непринятия».

По словам министра, поскольку Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей с прошлой недели закрыла границы для российских туристов, поток желающих приехать сократился примерно на 45%, а около 1400 пересекающих границу в день российских граждан являются водителями грузовиков или следующими калининградским транзитом.

«Бегущие россияне выбирают другие направления, не в нашем регионе, потому что мы демонстрируем жесткую позицию непринятия, таким образом, мы видим, насколько своевременным и правильным было это решение, потому что вместе с потоком россиян, бегущих от мобилизации, мы могли получить и угрозы», — заявила Билотайте, отвечая в Сейме на вопросы оппозиции.

Министр внутренних дел заявила, что возможные угрозы со стороны представителей российских служб под видом уклонения от мобилизации демонстрирует пример Украины, когда перед войной увеличилось количество прибывающих в эту страну россиян.

«После объявления войны нельзя исключать, что эти лица стали членами диверсионных групп», — сказала министр.

Оппозиция Сейма потребовала объяснений по поводу пересекших границу граждан России во вторник на заседании Сейма, после публикации данных о том, что, несмотря на запрет въезда в Литву для российских туристов, за прошедшую неделю границу пересекли почти 10 тыс. граждан России.

Глава МВД, которая в четверг дала ответы на эти вопросы, сказала, что после того, как Литва и государства региона закрыли свои границы для россиян, общий поток граждан России через границу сократился на 45%.

«Российские туристы не решаются сюда приехать, сейчас в день проезжает около 1400 граждан России, но это 45% — водителей грузовиков и 48% — калининградские транзитные пассажиры. За десять дней в Литву не пустили 220 человек, в Латвию – 93, в Эстонию – 262. Не просят убежища и в Литве туристы, спасающиеся от мобилизации, зафиксировано шесть случаев, которые утверждали, что уклоняются от мобилизации, и все они не были пропущены», — привела данные Билотайте.

После того, как на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, тысячи российских мужчин уехали и до сих пор уезжают в страны, которые их принимают — Грузию, Казахстан, Монголию, Турцию.

Министерство внутренних дел сообщило в среду, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав повестку на военную службу.

В описании порядка предоставления убежища в Литве указано, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения преследования за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлекло бы за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

С минувшего понедельника в страны Балтии и Польшу допускаются только лица, соответствующие утвержденным правительством критериям: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан Евросоюза, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенского соглашения.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

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