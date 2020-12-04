Комментарий посольства РФ в Литве

«Прошедший на днях уже девятый по счету Форум свободной России, который собрал «под вильнюсским зонтиком» представителей и сторонников радикальной российской оппозиции, стал свидетельством продолжающейся линии официальных литовских властей на вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Характерно, что форум, ставящий перед собой задачу «формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму», проходит в стране, в которой литовских интеллектуалов за свободу мысли и слова отправляют в «психушку», как Г.Грабаускаса; где литовских журналистов и писателей запросто могут упечь в тюрьму, как А.Палецкиса, уже лет десять не вылезающего из судов; в стране, в которой за свободу мыслить бывшего президента Литвы Р.Паксаса не допускают к политической жизни, а все многочисленные правочеловеческие европейские структуры смотрят на происходящее с ним «широко закрытыми глазами».

Упорно не видят они и того, как «не мытьем, так катаньем» выдавливают из литовской политики, лишают мандата депутата Клайпедского горсовета В.Титова, преследуют литовских блогеров С.Загурскаса и Г.Шарканаса, сажают в тюрьму лидера литовской молодежной организации «Ювенис» А.Грейчюса, проводят обыски у координатора вильнюсского «Бессмертного полка» Т.Афанасьевой-Коломиец, подвергают травле и лишают работы в школе учительницу Э.Канайте…

Похоже, в степени своей непримиримости и ортодоксальности литовские власти и радикальные российские оппозиционеры нашли друг друга. Оттого и встречаются уже девятый раз.

При этом складывается следующая ситуация: в одной стране под покровительством ее официальных властей собираются радикалы-оппозиционеры из другой, соседней страны и обсуждают разные темы, в том числе «о праве на восстание», то есть о праве на силовой захват власти в той же самой, соседней стране, а именно – в России. Это уже явный перебор. Речь идет о том, что в международных отношениях считается неприемлемой, недопустимой практикой; о том, чего литовские власти уж точно не пожелали бы видеть в отношении себя.

Особенно ломаются все стереотипы, когда осознаешь, что подобные абсолютно неприемлемые темы обсуждались в литовской столице почти что накануне того дня, когда посол Литвы в Москве Э.Баярунас вручал верительные грамоты российскому президенту и, очевидно, говорил хорошие слова о развитии двустороннего сотрудничества», — говорится в комментарии посольства России.

Как отметили в российской дипмиссии, «поскольку белорусский вопрос был одним из ведущих сюжетов состоявшегося мероприятия, хорошо, если бы этот комментарий показали и С.Тихановской, и другим ее коллегам, нашедшим приют в Литве. Может, тогда они смогли бы понять, куда завела их политическая жизнь в поисках демократии и свободы. А если им не дадут в это поверить, то они сами всегда могут спросить у тех литовцев и литовок, о ком сказано выше».

Подготовлено по сообщениям СМИ