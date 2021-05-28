Под знаком коронавируса

По ее словам, поскольку 18-е правительство начало работу в разгар пандемии COVID-19, контроль над ней и связанные с этим дела стали важнейшими в повестке.

И.Шимоните заявила, что ситуация с пандемией в стране в декабре была чрезвычайно опасной и сложной. Третья волна коронавируса оказалась не столь сильной. По ее словам, статистически скорость снижения заболеваемости сейчас очень похожа на начало января, но главное отличие в том, что процесс вакцинации идет интенсивно. «Мы очень близки к массовой вакцинации», – сказала глава правительства.

Премьер подчеркнула, что показатель вакцинации от COVID-19 в Литве один из лучших в Европейском союзе. «За последнюю неделю ситуация с пандемией улучшилась, но я всегда стараюсь быть осторожно оптимистичной и следовать правилу: не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», – сказала глава правительства.

В отчете отмечается, что по причине пандемии в прошлом году по сравнению с 2019-м литовский экспорт сократился с 9,6 млрд евро до 28,6 млн евро, экспорт товаров литовского происхождения сократился на 4,8%, уровень безработицы вырос на 2,2 проц. пункта до 8,5%, а количество занятых жителей сократилось на 1,5%. Невзирая на это, средняя месячная зарплата брутто в стране в прошлом году составила 1421 евро и выросла на 9,6%.

В отчете говорится, что правительство стремится к тому, чтобы помощь получали наиболее пострадавшие от COVID-19 сферы бизнеса. «Госпомощь пострадавшим от COVID-19 сферам бизнеса превышает 330 млн евро. Были предприняты реформы в сфере инноваций, открытия данных, усилено представительство экономических интересов Литвы в мире», – говорится в документе.

Самое большое внимание в течение срока полномочий правительство обещает уделить пяти реформам: реорганизации госслужбы, программе прогресса «Школы тысячелетия», цифровой трансформации образования, инновационным системам в научных центрах, созданию агентства инноваций и инновационных программ бизнеса и науки, а также созданию модели долговременного надзора за оказанием услуг.

Госдолг Литвы в прошлом году сильно вырос, однако в этом году он останется значительным, хотя рост будет ниже, заявила премьер-министр И. Шимоните в Сейме во время представления отчета о деятельности правительства за 2020 год.

«Мы должны трезво оценивать дефицит бюджета. Он был большим в прошлом году и будет большим в этом. Долг Литвы значительно вырос в прошлом году, в этом рост будет меньшим, но все же значительным», – сказала она.

Глава правительства заявила, что разовые обязательства, связанные с конкретными мерами по управлению пандемией, могут снять напряженность с государственных финансов в 2022 году и позже. Она считает, что потребуются дополнительные меры.

И.Шимоните отметила, что к таким мерам относятся те, которые будут реализованы за счет фондов Евросоюза. Также, по ее словам, придется обсудить пересмотр налоговых льгот и налоговой системы уже осенью этого года.

Между тем, выступая на минувшей неделе на конференции «Литовский Давос – 2021», премьер-министр рассмотрела тенденции развития государства, важнейшие приоритеты правительства, а также перспективы увеличения делового и экономического потенциала. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Пандемия лишь высветила системные проблемы, и эта ситуация может только дать импульс для их эффективного решения. Нам необходимо развивать устойчивую экономику, способную противостоять множеству проблем. Мы должны воспользоваться возможностями созданного ЕС фонда и обозначить перспективы развития на 20-30 лет вперед, создать новое поколение Литвы», – сказала премьер.

По словам главы правительства, за три десятилетия Литва стала членом важнейших международных организаций и быстро догоняет ЕС по валовому внутреннему продукту. Однако нет никаких сомнений в том, что впереди еще много работы. Прежде всего необходимо преодолеть социальную изоляцию, считает И.Шимоните.

Еще одна ключевая проблема заключается в том, что демократия и рыночная экономика в Литве (и в странах Балтии) больше держатся за счет консенсуса политической элиты, а не за счет укоренения в широких слоях общества. По словам И.Шимоните, 70 процентов жителей Литвы предпочли бы экономический рост в авторитарной системе, вместо того чтобы довольствоваться более низким экономическим ростом в полностью демократической системе. Премьер считает, что фундаментального сближения ценностей в Литве со старыми демократиями еще не произошло и в этом отношении все еще стоит «Берлинская стена».

«Нам нужно действовать быстрее и гибче, чем другие. Следовательно, необходимо укреплять институты и расширять общественные услуги, открытые данные, создавать устойчивую инфраструктуру, особенно в секторах информационных технологий, энергетики и транспорта. Государственные приоритеты на будущее: государственная служба другого качества, дерегулирование, качественные государственные услуги, открытые данные, развитие стратегической инфраструктуры, образование и наука, инновации – сотрудничество науки и бизнеса, восстановление и привлечение талантов, инвестиции. Реформы и стратегическая работа этого правительства – фундамент для Литвы нового поколения», – подчеркнула глава правительства.

В уставе Сейма предусмотрено, что в годовом отчете о деятельности правительства также должны обсуждаться и приоритеты деятельности ближайшего предстоящего периода. В заседании Сейма, на котором представляется отчет, должны участвовать все члены правительства.

Восьмого июня планируется провести специальную дискуссию на заседании в Сейме, а в конце ее депутаты могут принять резолюцию. До этого срока годовой отчет правительства должны рассмотреть все комитеты Сейма, сообщает BNS.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ