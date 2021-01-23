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Подана заявка по внесению архитектуры модернизма Каунаса в наследие ЮНЕСКО

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг Министерство культуры. 

Заявка называется «Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919-1939 гг», ее должны оценить международные эксперты и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет. 

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Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы после оккупации Польшей Вильнюсского края. 

В городе несколько десятков образцов экскплюзивной модернистской архитектуры. 

В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической «дуги Струве». 

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