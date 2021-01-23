Подана заявка по внесению архитектуры модернизма Каунаса в наследие ЮНЕСКО

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг Министерство культуры.

Заявка называется «Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919-1939 гг», ее должны оценить международные эксперты и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет.