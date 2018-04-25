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Подарок Минздрава медикам за борьбу с коронавирусом – дотация в 200 евро на отдых осенью

Nuotrauka pixabay.com

Литовское Министерство экономики и инноваций в четверг сообщило, что за борьбу с коронавирусом выделяет более 50 тысячам медиков дотации по 200 евро на отдых осенью — в общей сложности на эти цели предусмотрено 10 млн евро.

«Медикам выделяется дотация в размере 200 евро для отдыха на объектах сельского туризма Литвы, чтобы одновременно поддержать и туристический бизнес», — сказал журналистам министр Римантас Синкявичюс. 

«50 тысяч человек смогут с 1-го сентября до 30 -го ноября выбрать себе отдых, насладиться SPA, это наша благодарность», — сказал он.

Однако министр не смог сказать, из каких средств будет выделена эта сумма 10 млн евро.

По словам министра, дотацию получат все медики — и те, кто работает без лицензий. 

Советник министра Виталия Янкаускайте-Мильчювене сказала, что осень выбрана потому, что есть цель простимулировать туристический сектор не в сезон, так как летом он перегружен.

Она добавила, что если будет вторая волна коронавируса, то это средство придется пересмотреть, так как медики вынуждены будут работать. 

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