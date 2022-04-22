Поддержка беженцев из Украины

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В Вильнюс прибыло уже более 15 тысяч беженцев из Украины, и работники столичного самоуправления начали учить украинский язык, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

«Помочь Украине и ее жителям мы можем не только собирая помощь, различными услугами, но и живым словом, теплым обслуживанием и пониманием. С этой целью мы решили дать возможность работникам самоуправления учиться украинскому языку и тем самым создать несколько рабочих мест для учителей. Призываем все организации и предприятия Вильнюса последовать этому примеру, так как новые вильнюсцы составляют уже 2% жителей столицы, а языковые навыки потребуются и при восстановлении городов Украины, о чем Вильнюс уже говорит с Киевом», — отметил вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

В двух группах украинский язык пока будут учить 32 работника самоуправления.

Во время уроков украинские учителя будут не только учить языку, но и познакомят с украинской культурой, песнями, обычаями. Курс изучения языка продлится около трех месяцев.

Обучение украинских детей

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что, после того как муниципалитет разрешил в 9 школах столицы вести уроки на украинском языке, в этих школах появится больше детей из Украины, сообщает BNS. Он предположил, что часть родителей пока не отдает детей в сады и школы из-за пережитого стресса, хотят побыть вместе, немалая часть украинских детей учится удаленно. По словам Р.Шимашюса, муниципалитет хочет, чтобы не все уроки в вышеупомянутых школах проводили на украинском языке, поскольку это будет ограничивать интеграцию. «Но идем к тому, что будут отдельные классы для детей из Украины, если будет такое желание и потребность в этом, в девяти школах. Очевидно, что все сейчас не заполнены, но надо смотреть в будущее: может, часть из тех детей, которые никуда не ходят, придут, возможно, в эти школы перейдут дети из других школ», – сказал мэр. Муниципалитет принял на работу помощниками учителей несколько десятков педагогов из Украины. Однако сообщается, что учеба пока ведется достаточно хаотично, программы и методики разные, привести все в порядок планируют с сентября.

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заверила, что летом будут организованы детские летние лагеря с участием украинских детей. Также планируется финансирование неформальных воскресных школ для украинцев.

Льготы

Беженцы из Украины в столице Литвы могут пользоваться общественным транспортом бесплатно (надо иметь при себе удостоверение личности), бесплатно посещать музеи и экскурсии. Напомним, что они могут бесплатно ездить и на поездах. Для живущих в Вильнюсе украинцев подготовлен цикл бесплатных экскурсий. Первые экскурсии прошли в Старом городе Вильнюса. Экскурсии будут проводить, пока будут желающие их посещать. Информация о них будет обновляться на сайте Go Vilnius. Кроме того, будут проводить и выездные экскурсии на автобусах. По выходным экскурсии для украинцев проводят и в других городах Литвы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt