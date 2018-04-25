Поддержка евро в Литве растет, но остается самой низкой в еврозоне

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В Литве растет поддержка евро, но она остается самой низкой среди стран Европы, которые ввели общую валюту, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на минувшей неделе.

В опросе «Евробарометр», проведенном в октябре, 49% респондентов ответили, что евро выгодно для Литвы – это на семь процентных пунктов больше, чем год назад, но это все еще самый низкий показатель в еврозоне.

37% опрошенных в Литве считали, что евро не выгодно для страны, а еще у 12% не было мнения.

Экономист Банка Литвы (Центробанка) Линас Юркшас обратил внимание на то, что поддержка евро со стороны населения последовательно растет в последние два года, а это связано с укреплением экономики.

«Жители ощущают воздействие экономического роста страны на свои кошельки – в последнее время средние доходы домашних хозяйств выросли и это косвенно связывается и с евро», – сказал BNS Л. Юркшас.

Он утверждает, что пять лет, проведенных в еврозоне, позволили жителям страны лучше оценить и очевидную пользу евро, например, отсутствие необходимости менять валюту при путешествиях, или при бизнесе в странах общей валюты.

В опросе 14-18 октября участвовала тысяча респондентов в Литве.

Самые активные сторонники евро в Евросоюзе ирландцы – целых 88% жителей этой страны считают, что евро выгодно их государству. В Латвии евро выгодным считают 63% опрошенных, а в Эстонии – 69%.