Поддержка малого бизнеса

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Для малых предприятий в Литве улучшились условия для создания новых рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды Литвы.

«Административная нагрузка при открытии нового бизнеса будет снижена – не нужно будет искать специальные помещения для оказания услуг красоты и досуга, а развитие сельского туризма позволит свободнее организовывать питание и проживание», — отметил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Теперь в гостиницах, административных, торговых, культурных, рекреационных зданиях или помещениях иного назначения, жилых домах без изменения назначения здания или помещения можно будет организовать ремонт компьютеров и бытовой техники, прачечную, парикмахерскую, салон красоты или татуажа, солярий, массажный кабинет или сауну, автошколу, а также предоставлять услуги спорта и отдыха, проводить культурные и образовательные мероприятия.

В деревнях и частных одно- и двухэтажных жилых домах или их помещениях и других хозяйственных постройках без изменения их назначения будет разрешено предоставлять услуги по краткосрочному размещению и питанию, организовывать развлечения и отдых с арендой оборудования.

Однако для осуществления указанных видов деятельности в помещениях целевого назначения, размещенных в многоквартирном доме, необходимо получить согласие большинства собственников квартир и других помещений в подъезде.

До сих пор в случаях, когда запланированные мероприятия не соответствовали назначению здания или помещения, приходилось применять бюрократические процедуры и менять цель в соответствии с этими мероприятиями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ