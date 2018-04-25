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TOP,Новости,Политика

Поддержка Тайваня-это о том, что мы видим не только то, что происходит рядом — И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Поддержка в адрес жителей Тайваня, внесенная в договор будущей правящей коалиции в Литве, говорит о том, что Литва следит за глобальными процессами, заявляет кандидат правых в премьеры Ингрида Шимоните. 

«В договоре декларируется принцип, и этот принцип связан с тем, что мы видим не только то, что происходит у нашей границы, но также и то, что происходит в глобальном мире», – сказала И. Шимоните журналистам, отвечая на вопрос о помощи Тайваню.

В соглашении, подписанном двумя либеральными партиями в понедельник, содержится обязательство активно выступать «против любых нарушений прав человека и демократических свобод».

«Мы будем защищать борющихся за свободу во всем мире – от Беларуси до Тайваня», – говорится в разделе о ценностях внешней политики.

В ответ на вопрос о том, означает ли это, что Литва меняет официальную политику в отношении Китая, и готова ли она к возможной реакции на это, И. Шимоните ответила, что названный в договоре принцип касается поддержки борющихся за свободу.

«Я бы не хотела, чтобы эти слова интерпретировались как-то с далеко идущими выводами», – ответила она на вопрос о смене политического направления. 

Поддержка жителям Тайваня внесена в договор по инициативе Партии свободы. 

«Партия свободы предлагает основывать внешнюю политику на правах человека, уважении к верховенству права, к свободе слова, к основополагающим правам человека. Мы считаем, что Тайваню должен быть предоставлен шанс быть признанным», – заявляла ранее BNS лидер Партии с свободы Аушрине Армонайте.

Партия свободы предлагала внести в правительственную программу стремление «активно поддерживать стремление к укреплению признания независимости и государственности Тайваня», в окончательном варианте договора упоминается лишь поддержка борющихся за свободу. 

Посольство Китая в Литве выразило возмущение в связи с декларацией Партией свободы поддержать независимость Тайваня. 

Посольство Китая акцентировало, что политика «единого Китая» является «всеобще признанной нормой, регламентирующий международные отношения», кроме того, в рамках двухсторонних договоров Китая и Литвы, литовское правительство уже взяло на себя обязательство не устанавливать официальные отношения с Тайванем. 

«Предложение Партии свободы по правительственной программе является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и очевидным нарушением норм, регламентирующих международные отношения, а также длящегося десятилетия обязательства правительства Литвы соблюдать принцип «единого Китая», – утверждало китайское посольство.

Статус острова Тайвань является одним из наиболее щепетильных вопросов Китая. Китайские власти не отказываются от угроз силой получить полный контроль над территорией и стремятся к тому, чтобы Тайвань не участвовал в международной деятельности. 

Литва, как и многие другие страны мира, официально не признает независимость Тайваня и соблюдает политику «единого Китая». 

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