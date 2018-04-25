Поддержка вступлению Тайваня в ВОЗ – открытая провокация – посол Китая

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Поддержку вступлению Тайваня в ВОЗ, выраженную несколькими сотнями политиков, общественных деятелей и ученых Литвы, посол Китая в Литве называет «открытой провокацией против принципа единого Китая».

„Я очень ценю теперешнюю позицию Литвы, которая является осторожно, мудрой, основана на сотрудничестве с Тайванем на техническом, экспертном, практическом уровнях, в областях экономики, культуры, благотворительности. Однако официальные власти Китая — единственный представитель всего Китая, включая и Тайвань. Поэтому, когда члены сейма и еще несколько сот человек поддерживают сотрудничество Тайваня с ВОЗ и другими подразделениями ОНН, это — официальный, политический шаг, по поводу которого Китай возражает и считает его открытой провокацией против принципа единого Китая», – заявил в интервью порталу delfi.lt посол Шен Джифей.

Penkiasdešimt Seimo narių ir per šimtą kultūros bei mokslo atstovų praėjusią savaitę kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami aukščiausiu lygiu paremti Taivano įtraukimą į PSO veiklą.

50 членов сейма и свыше ста представителей культуры и науки на прошлой неделе обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой поддержать на высшем уровне привлечение Тайваня к деятельности ВОЗ.