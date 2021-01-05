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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Подготовлен список очередности вакцинации всех групп населения

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

По словам А. Дулькиса, сейчас уже готова подробная очередность вакцинации всех групп населения. Сначала будут вакцинировать медиков, далее группу самых уязвимых пациентов

Как сказал представивший эти приоритеты глава представитель Экспертного совета при правительстве, директор Центра гематологии, онкологии и трансфузиологии клиники Сантарос Лаймонас Гришкявичюс, медиков решено вакцинировать первыми, так как в условиях пандемии им выпала самая большая нагрузка, а если они заболевают, то лечебным учреждениям сложно обеспечивать деятельность.   

Далее в приоритетах — самые уязвимые группы пациентов: те, которым применяется диализ, онкологические больные и др. 

Потом будут привиты пациенты больниц по длительному уходу и домов опеки, другие уязвимые лица. 

«Литературные данные показывают, что они составляют треть, а иногда и до половины всех пациентов, которые попадают в лечебные учреждения», — сказал Л. Гришкявичюс. 

При принятии решения о вакцинации необходимо было учитывать сложную логистику вакцины — BioNTech и Pfizer должны храниться при очень низких температурах, а это означает, что вакцинация может проводиться только централизованно.

Таким образом, цель по-прежнему будет заключаться в распространении вакцины таким образом, чтобы вакцинацию можно было начинать по возрастным группам, начиная с самых пожилых, а также имеющих сопутствующиие заболевания.

Проф. Центра наук о жизни Аурелия Жвирблене сказала, что при планировании вакцинации очень важный вопрос — нужно ли вакцинировать уже переболевших людей. Недавние исследования показывают, что у таких людей в десять раз меньше шансов снова заразиться.

«Присутствие антител против вируса и то, что уже было заболевание, обеспечивают не меньшую защиту, чем вакцинация», — сказала она.

Антитела к вирусу сохраняют свою устойчивость не менее полугода, как и действие от вакцины.

«Поэтому рекомендуется не вакцинировать людей, которые переболели и у которых есть антитела к вирусу», — сказала она.

Вакцина BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе. 

Информация ЛК посообщению BNS

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