Подготовлена трасса Harmony Link в Литве

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В связи с тем, что Литва и Польша планируют прокладку морской перемычки линий электропередачи Harmony Link, в Литве избрана ее трасса, которая пройдет по морю и по суше, а также приобретена территория для подстанции в Дарбенай (Кретингский район) в Западной Литве, выделена линия, которая будет подключена к литовской системе ЛЭП, сообщила компания Litgrid.

«Часть трассы подземного кабеля будет проходить рядом (…) с дорогами или с линиями электропередачи (ЛЭП) В данный момент начинается стадия конкретизации решений, в ходе которой будет установлено, как детально будет выглядеть соединение», – сообщила в пресс-релизе директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герда Красауске.

Подземная часть кабеля будет проложена от Балтийского моря, у Бутинге, до подстанции в Дарбенай. Территория в 26,5 гектаров для подстанции приобретена без изъятия земель под общественные нужды, общая стоимость участников, приобретенных под нее достигает 371 тыс. евро.