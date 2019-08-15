Виленский Вестник

Подключение к канализационным системам

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Вильнюс уже получил предупреждение от Европейской комиссии из-за невыполнения обязательств по подключению населения к водопроводу и канализационным сетям.

«Это включает в себя уличные туалеты, которые все еще довольно распространены в стране, их можно обнаружить и в больших, и в маленьких городах. Если мы не сможем добиться этого к 2023 году, Литва столкнется с миллионными санкциями. По оценкам, в агломерациях, не подключенных к канализационным сетям, все еще находится около 30 тысяч человек», — сообщила пресс-служба Ассоциации самоуправлений Литвы.

Еще одной проблемой является текущее финансовое положение водопроводных компаний. За то, что жители не согласились подключиться к центральным сетям, с муниципальных компаний взыскали более 16 миллионов евро.

Ассоциация отмечает, что в годы финансового кризиса мэриям не удалось уговорить достаточное количество граждан подключиться к центральному водопроводу и канализации. Несмотря на удобство централизованных сетей, люди отказывались, поскольку им было необходимо заплатить деньги за подключение.

«Муниципалитетам не хватает того, кто сможет сформировать активную политику, — позиции и помощи со стороны Министерства окружающей среды в решении существующих проблем. Вместо этого Министерство окружающей среды намерено представить этой осенью проект по укреплению компаний по управлению водными ресурсами, объединив их», — подчеркнул президент ассоциации, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Первое предупреждение от Еврокомиссии Литва получила в феврале прошлого года. Евросоюз выделил средства на установку сетей, но, если люди к ним не присоединятся, Литве придется заплатить штраф в размере 16 миллионов евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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