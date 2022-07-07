Подорожает холодная вода

Жители многоквартирных домов будут платить за воду на 10,1% больше, т.е. 1,20 евро за куб. м без НДС (1,45 евро с НДС). Жители индивидуальных домов с августа будут платить 1,18 евро без НДС (1,43 евро с НДС). Компании будут платить за воду на 9,7% больше — 1,24 евро без НДС, или 1,50 евро с НДС.

В последний раз цены на воду в Литве менялись в августе 2021 года — тогда цена для жителей многоквартирных домов снизилась, а для жителей частных подорожала на 1 цент.

«Вильняус вандянис» – самый крупный поставщик воды в Литве, эксплуатирующий сеть водоснабжения и канализации не только в городе Вильнюсе, но и в Шальчининкском, Швянченском и Вильнюсском районах.

Предприятие поставляет питьевую воду и осуществляет отведение и очистку сточных вод для 265 тыс. пользователей. «Вильняус вандянис» поставляет лишь подземную воду из глубоких скважин, находящихся на глубине от 40 до 245 метров. Предприятие поставляет 93 тыс. куб. м воды в сутки, собирает и очищает около 111 тыс. куб. м сточных вод в сутки, общая длина водопроводов – 1700 км, а длина сточных трубопроводов составляет около 1350 км. Качество воды проверяется и контролируется лабораторией анализа воды, а очищенные сточные воды – лабораторией сточных вод. Акциями «Вильняус вандянис» владеют 4 акционера: самоуправления города Вильнюс, Вильнюсского, Швянченского и Шальчининкского районов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt