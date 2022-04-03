Подорожание транспортных услуг

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены поднять цены на перевозку грузов, а некоторые уже это делают, поскольку у них нет выбора, сказано в сообщении ассоциации. В сообщении Linavа говорится, что причина этого — подорожание горючего, новые требования Пакета мобильности и проблема с поставками из-за войны в Украине.

Подорожание услуг перевозчиков скажется на стоимости товаров, это ощутит как бизнес, так и жители. Генсек Linava Зенонас Буйвидас сказал, что транспортный сектор ждут серьезные испытания из-за большой финансовой нагрузки. По его словам, из-за роста расходов больше всего пострадают малые и средние компании.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ