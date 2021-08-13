Подозреваемая в массовых беспорядках утверждает, что это сделано для предотвращения сентябрьского митинга

Женщина читала обвинения против нее, в котором утверждается, что она во время беспорядков применяла насилие, уничтожала имущество полиции и грубо нарушала общественный порядок, действовала в составе группы сообщников, провоцировала насилие со стороны других, оказывала сопротивление должностным лицам и игнорировала их законные требования, сопротивлялась и использовала взрывающиеся боеприпасы и камни.

«Что это? И теперь нам придется в суде с помощью адвокатов доказывать, что ни я, ни Аделина Сабаляускайте этого не делали », — сказала В. Рачкова.

Она утверждала, что весь вечер снимала события, и подошла к полицейским, чтобы спросить, почему они не принимают мер против людей, бросающих камни, и призывала людей не бросать камни.

В. Рачкова думает, что беспорядки были допущены, чтобы у мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса был повод для отказа в выдаче разрешения на митинг, намеченный Маршем семьи на 10 сентября.

«Кому все это было нужно? Чтобы кого-то очернить, кого-то напугать? Р. Шимашюс сейчас говорит, что все митинги будут отменены, и люди больше не смогут собираться», — сказала она.

В. Рачкова также утверждала, что при принятии решения о заключении ее под стражу прокурор стремился арестовать ее до 11 сентября, утверждая, что это явно было сделано для того, чтобы не допустить ее участия в митинге днем ранее.

«Его аргументы были совершенно нелепыми: он пытался доказать, что я безответственная мать, потому что я ходила на митинги с моей дочерью, хотя дочь потом вывезли — я, на всякий случай, попросила ее отвезти к семье. Я также громко попросила всех родителей сделать то же самое », — заявила она.

В четверг, после того как суд отказал прокурору в просьбе об аресте, 17 человек из 26 подозреваемых в массовых беспорядках отпустили. 13 лицам не было применено содержание под стражей, но взято письменное согласие не покидать страну и взяты удостоверения личности, к четверым применена мера строгого наблюдения — браслет на ногу и дневной режим. Из 26 задержанных — 19 мужчин и 7 женщин.

Суд разрешил арестовать девять подозреваемых: пятерых — на один месяц, двоих — на 14 суток и двоих — на десять суток. им предъявлены провокационные действия к беспорядкам и сопротивление властям.

Прокуратура также просит арестовать еще 26 подозреваемых, утверждая, что они могут мешать ведению расследования, бежать, спрятаться и совершить новые нарушения.

Генеральный прокурор Нида Грунскене заявила, что среди подозреваемых были люди, осужденные по 12, 13 и 14 раз, три человека были осуждены дважды, одному были предъявлены обвинения по двум досудебным расследованиям.

По словам заместителя председателя Вильнюсского городского окружного суда Миндаугаса Ражанскаса, в некоторых случаях суд не усмотрел никаких оснований для ареста людей, у которых есть семьи, работа, легальные источники дохода.

Во время беспорядков у Сейма во вторник вечером пострадали 18 сотрудников: 12 сотрудников полиции и 6 сотрудников Службы общественной безопасности, некоторые из которых были доставлены в больницу.

После беспорядков столичное самоуправление в среду объявило об отзыве согласованных разрешений на собрания жителей, но не на проведение коммерческих, культурных мероприятий.

Несколько разрешений были отозваны, а следующее официальное собрание назначено на 10 сентября. Тогда планировалось организовать акцию в центре столицы «Остановить диктатуру в Литве, Вернем Литву народу, ДА — роспуску Сейма», разрешение было выдано на 7-15 тыс. жителей.

Как сообщает BNS, организатором мероприятия является один из организаторов «Марша защиты семьи», Раймондас Гринявичюс.

Самоуправление обещает заново пересмотреть все просьбы об организации митингов, консультируясь с полицией и другими институциями.

Информация ЛК по сообщению BNS