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Подозреваемый Ш. Нарбутас: расцениваю расследование как правовой эксперимент ССР

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Подозреваемый в расследовании Службы спецрасследований (ССР) Литвы в торговле влиянием президент Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунас Нарбутас говорит, что расценивает расследование как правовой эксперимент ССР. 

«Расцениваю как какой-то правовой эксперимент ССР (…) кажется, что любая законная хозяйственная деятельность в Литве может привести к тому, что к тебе постучатся», — сказал подозреваемый журналистам в среду. 

«Я считаю, что на самом деле нет никакого состава преступления», — сказал он. 

Участковый суд Вильнюса в среду избрал для Ш. Нарбутаса меру пресечения — домашний арест на один месяц, ему также запрещено общаться с определенными лицами, в том числе — с представителями Министерства здравоохранения. 

Согласно подозрениям, при закупках реагентов стоимостью 5 млн евро Ш. Нарбутас действовал как неофициальный посредние между литовскими ведомствами и одной зарубежной компании, также есть подозрения, что он мог указать представителю компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке. 

Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро. 

Подозреваемый утверждает, что эту сумму он получил законно. 

«Это вознаграждение за коммерческое представительство, основанное на договоре, который я выполнял в соответствии со справкой об индивидуальной деятельности, в соответствии с надлежащими кодами, заключив договор, выписав счета, по собственной инициативке представив банку документы, обосновывающие происхождение средств, приложив договоры, счета», — сказал Ш. Нарбутас. 

«Договор был заключен 1 марта, там не было указано, что это продажи для Литвы, была указана конкретная квота в 300 тыс. реагентов для продажи в Евросоюзе (ЕС), так как тогда шли переговоры и со Словакией, кажется, с Финляндией и Бельгией», — рассказал подозреваемый. 

По его словам, испанское предприятие не было единственным, которое он предлагал министерству на предмет покупки реагентов, однако это была компания, предложившая самую низкую цену. 

Ш. Нарбутас говорит, что предлагал предприятие по электронной почте и по телефону. 

По данным BNS, следователи сейчас проверяют подписанные 21 и 23 марта этого года Национальной лабораторией общественного здоровья два договора с испанской компанией PMS International.

На Центральном портале конкурсных закупок указано, что лаборатория заключила два договора о средствах для анализов на COVID-19: один договор стоимостью 3,5 млн евро, другой — 1,8 млн евро.

Эти два договора о поставках реагентов из Китая подписал тогдашний руководитель лаборатории Витаутас Зимницкас, он неделю назад скончался. Договоры подписаны с представителем PMS International, фамилия которого возле подписи в договоре не указана. 

Согласно договорам, часть средств должна была быть переведена и производителю реагентов — китайской компании Sansure Biotech.

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