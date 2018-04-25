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TOP,Новости,Общество

Подозреваемый в коррупции Э. Лаужикас обжаловал увольнение из Верховного суда

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Судья Верховного суда (ВС) Литвы Эгидиюс Лаужикас, уволенный в конце сентября по подозрениям в коррупции, обжаловал свою отставку. 

Это в понедельник подтвердил BNS его адвокат Миндаугас Дуда, однако детально мотивы жалобы не комментировал. 

«Просто использование своих прав и только. Больше комментариев по этому вопросу не будет», – сказал защитник Э. Лаужикаса.

Дело рассматривается в письменном порядке в Вильнюсском окружном суде. В качестве ответчиков привлечены сейм, президент и Судейский совет. 

Портал новостей 15min.lt сообщал, что Э. Лаужикаса подозревают в том, что за советы и решения в деле об усадьбе Виюнене он получил взятку в 5 тыс. евро и индюка. 

По данным портала, взятку судья, возможно, принял у столичной предпринимательницы Оксаны Сакалаускене. 

По данным правоохраны, Э. Лаужикас за незаконное вознаграждение предоставлял О. Сакалаускене консультации и советы в пользу мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса,а  также владельцев здания – Зины и Жильвинаса Павилёнисов. 

Прокуроры считают, что Э. Лаужикас посоветовал подать заявление о применении временных мер защиты – остановить обязательство снести постройки за полгода – а затем удовлетворил это заявление вместе с судейской коллегией.

Э. Лаужикас опровергает подозрения правоохраны. 

Защитник уволенного судьи во время процедуры его увольнения в сейме заявил, что окончательное решение об увольнении должно быть принято только после обвинительного приговора суда. Тогда он утверждал, что увольнение Э. Лаужикаса нарушает презумпцию невиновности. 

С одобрения судейского совета с должностей были уволены еще четыре судьи, подозреваемые в деле о коррупции – судьи Апелляционного суда Константин Гирин и Вальдемар Бавеян, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Каунасского административного суда Гинтарас Чеканаускас. 

Представитель Национальной судебной администрации по связям с общественностью Жидруне Турсайте сообщила BNS, что у ведомства нет данных о том, что другие судьи обжаловали увольнение. 

В деле о судебной коррупции подозрения предъявлены более чем 50 лицам, среди них – шести адвокатам. Было расследовано боле 110 преступлений.

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