Подозреваемый в коррупции Э. Лаужикас обжаловал увольнение из Верховного суда

Судья Верховного суда (ВС) Литвы Эгидиюс Лаужикас, уволенный в конце сентября по подозрениям в коррупции, обжаловал свою отставку.
Это в понедельник подтвердил BNS его адвокат Миндаугас Дуда, однако детально мотивы жалобы не комментировал.
«Просто использование своих прав и только. Больше комментариев по этому вопросу не будет», – сказал защитник Э. Лаужикаса.
Дело рассматривается в письменном порядке в Вильнюсском окружном суде. В качестве ответчиков привлечены сейм, президент и Судейский совет.
Портал новостей 15min.lt сообщал, что Э. Лаужикаса подозревают в том, что за советы и решения в деле об усадьбе Виюнене он получил взятку в 5 тыс. евро и индюка.
По данным портала, взятку судья, возможно, принял у столичной предпринимательницы Оксаны Сакалаускене.
По данным правоохраны, Э. Лаужикас за незаконное вознаграждение предоставлял О. Сакалаускене консультации и советы в пользу мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса,а также владельцев здания – Зины и Жильвинаса Павилёнисов.
Прокуроры считают, что Э. Лаужикас посоветовал подать заявление о применении временных мер защиты – остановить обязательство снести постройки за полгода – а затем удовлетворил это заявление вместе с судейской коллегией.
Э. Лаужикас опровергает подозрения правоохраны.
Защитник уволенного судьи во время процедуры его увольнения в сейме заявил, что окончательное решение об увольнении должно быть принято только после обвинительного приговора суда. Тогда он утверждал, что увольнение Э. Лаужикаса нарушает презумпцию невиновности.
С одобрения судейского совета с должностей были уволены еще четыре судьи, подозреваемые в деле о коррупции – судьи Апелляционного суда Константин Гирин и Вальдемар Бавеян, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Каунасского административного суда Гинтарас Чеканаускас.
Представитель Национальной судебной администрации по связям с общественностью Жидруне Турсайте сообщила BNS, что у ведомства нет данных о том, что другие судьи обжаловали увольнение.
В деле о судебной коррупции подозрения предъявлены более чем 50 лицам, среди них – шести адвокатам. Было расследовано боле 110 преступлений.
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