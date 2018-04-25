Подозреваемый в коррупции украинец освобождён под залог

«Он выходит на свободу и будет ожидать судебного слушания, на котором будет решаться вопрос его экстрадиции в Украину», — сказал адвокат.

5 октября Вильнюсский окружной суд разрешил арестовать П.Вовчука на два месяца, но задержанный обжаловал это решение.

Снайгуоле Мажейкене, другой адвокат П.Вовчука, ранее говорила BNS, что её клиент в Литве подал прошение о предоставлении политического убежища.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что задержанный подозревается в том, что он причинил корпорации ущерб более чем на 60 млн долларов (54 млн евро).

Прокуратура Литвы это расследование не комментирует.

По данным украинских правоохранительных органов, представитель одного международного торговца зерном и должностные лица Украинской государственной продовольственно-зерновой корпорации осуществили коррупционную схему, по которой государственное зерно через несколько компаний было отправлено в Саудовскую Аравию.

Поставки производились на условиях отсрочки платежа, которые не соответствовали установленным рыночным правилам. В итоге Украинская государственная продовольственно-зерновая корпорация не получила средств и понесла убытки более чем на 60 млн долларов США.

НАБУ начало расследование в июле 2016 года.

Два человека по соглашению с прокуратурой возместили корпорации причинённый ущерб. Что касается двоих других — советника председателя правления корпорации и представителя международного торговца зерном — их дела уже переданы в суд. Ещё из подозреваемых находится в розыске.