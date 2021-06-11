Подписан акт приемки в эксплуатацию энергоблока БелАЭС

В ведомстве добавили, что в состав приемочной комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО Белэнерго, а также представители российских компаний АСЭ, Атомстройэкспорт, Атомтехэнерго, а также привлекались профильные специалисты и ученые.

В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.