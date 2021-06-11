Подписан акт приемки в эксплуатацию энергоблока БелАЭС

Приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщило Минэнерго.
«Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в состав приемочной комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО Белэнерго, а также представители российских компаний АСЭ, Атомстройэкспорт, Атомтехэнерго, а также привлекались профильные специалисты и ученые.
В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии.