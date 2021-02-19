Подписан договор о приобретении 300 тыс. быстрых антигенных тестов на COVID-19

«Эти тесты значительно быстрее – за полчаса – позволяют узнать, заразился ли человек коронавирусом, что позволяет быстрее предпринять меры. Чем раньше это делается, тем больше возможностей для заболевшего преодолеть этот коварный вирус. Это также более дешевый способ проведения анализа, чем методом ПЦР», – цитируются в пресс-релизе слова руководителя НЛОЗ.

По словам профессора Вильнюсского университета Эдиты Сужейделене, эти тесты целесообразно использовать на пятый-седьмой день с начала симптомов или после имевшегося контакта с вирусом, когда вероятно наибольшее содержание вируса в мазках из носоглотки.

«Тесты целесообразно использовать для децентрализованного тестирования в очагах инфекции, тестирования групп риска, тестирования лиц, имевших контакт или симптомы, применяя алгоритмы дифференциации тестирования, которые подготовлены и могут быть начаты внедряться незамедлительно», – добавила Э. Сужеделене.

Это уже вторая закупка тестов, в первый раз конкурс был остановлен 23 декабря по причине претензий поставщиков из-за уточнений технической спецификации закупки.

Для антигенных тестов, также как и для молекулярных (ПЦР), используется мазок из носоглотки.

Такой способ тестирования дешевле, он позволяет быстрее обследовать людей, а для выполнения анализов не требуется особо квалифицированный персонал.