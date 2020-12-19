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Подписан договор о выделении 720 млн евро для второго этапа синхронизации

Nuotrauka lrv.lt

Операторы энергопередающих систем Балтийских стран и Польши в понедельник подписали договор финансирования второго этапа проекта сихронизации на сумму 720 млн евро с Исполнительным учреждение программ инноваций и сетей Еврокомиссии (ЕК). 

В рамках Европейского средства инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF) Литве выделено 300 млн евро, сообщила компания Litgrid.

«Это еще один важный этап в проведении в жизнь важнейшего проекта в деле достижения энергетической независимости Литвы — синхронизации (сетей — ред.) Балтийских государств с сетями континентальной Европы», — сказал для пресс-релиза министр энергетики Дайнюс Крейвис. 

Временный гендиректор Litgrid Видмантас Грушас говорит, что до этой поры ЕК не предоставляла финансовую помощь такого размера. 

Операторы Балтийских стран и Польши получили почти три четверти всего бюджета инструмента CEF, предназначенного на энергетические проекты — 979,6 млн евро.

Большая часть средств (493 млн евро) выделена на строительство межсоединения Harmony Link между Литвой и Польшей, еще 166,5 млн квро — на оборудование синхронных компенсаторов в Литве, Латвии и Эстонии. 

Общая стоимость второго этапа — около 1,22 млрд евро.

Синхронизация — важнейший проект энергетической безопасности стран Балтии и приоритетный проект Евросоюза, его стоимость составляет примерно 1,65 млрд евро. 

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