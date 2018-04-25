Подписан договор проектировки концертного зала в Вильнюсе на 7 млн евро

Фото vilnius.lt

Мэрия Вильнюса подписала договор с испанской архитектурной студией Arquivio architects на 7 млн евро о проектировке Национального концертного зала Tautos namai, сообщило в четверг Вильнюсское самоуправление.

«Парадоксально, что такой важный для Вильнюса договор мы подписываем тогда, когда почти во всем мире деятельность концертных залов остановлена. Но эта ситуацию, верю, вскоре изменится, а мы используем эту «музыкальную паузу» для подготовки солидного проекта, и в итоге придет тот день, когда в Вильнюсе будут проходить культурные мероприятия мирового масштаба», – цитируются в пресс-релизе слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

По сообщению мэрии, команда десяти архитекторов Arquivio Arquitectura, победившая на конкурсе в прошлом году, привлекла также студию Cloud architektai, у которой есть большой опыт работы в Литве.