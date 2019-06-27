Подписание коалиционного соглашения в Литве переносится на следующую неделю

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Политики четырех литовских партий не смогли договориться о программе и постах нового правящего большинства и в четверг решили перенести подписание коалиционного договора на конец следующей недели.

«Теперь планируем в следующую пятницу», – сказал журналистам в сейме лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис.

«Все вопросы, которые являются программными, и они не решены окончательно. Вопросы связаны с физическим присутствием людей в Литве, то есть тех людей, которые будут подписывать», – добавил он.

Переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зелёных, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия «Порядок и справедливость» и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС).

Лидеры «аграриев» и «социал-трудовиков» в четверг несколько раз отдельно встречались в кабинете Р. Карбаускиса во время утреннего заседания сейма, и обсуждали, кому отдать пост министра социальной защиты и труда, а также другие вопросы.

Позже к Р. Карбаускису пришел председатель ИАПЛ — СХС Вальдемар Томашевский, однако ушел немногим более десяти минут спустя.

В. Томашевский сказал журналистам, что призвал партнеров договориться о способах более значительного увеличения пособий на детей. Он сказал, что вопрос о распределении постов еще не обсуждал.

«О министерствах мы не говорим», – сказал политик.

Р. Карбаускис сообщил, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник встретится с переговорщиками коалиции для обсуждения их предложений.

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