Подписано коалиционное соглашение

В документе правые силы называют свои ценности, важнейшие приоритеты работы на ближайшее время, порядок подготовки правительственной программы.

В договоре также названы отдельные вопросы, особенно актуальные для партнеров, по которым нет общего согласия. Среди них – законодательные изменения, позволяющие обеспечить декоммунизацию публичных пространств, узаконение написания личных имен на основной странице документов буквами латинского алфавита, безвозмездное предоставление информации из Центра реестров журналистам о юридических лицах, ратификацию Стамбульской конвенции, декриминализацию владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, которые «позволят узаконить партнерские отношения, нейтральные в вопросе пола», разрешить баллотироваться в Сейм с 21 года.

По словам главы Движения либералов Виктории Чмилите-Нельсен, удалось договориться по важнейшим для всех сторон вопросам, в коалиционном соглашении названы важнейшие приоритеты, особо важные для либералов темы и задачи.

«Это защита прав человека, национальное соглашение по образованию, вопрос укрепления самостоятельности самоуправлений, обеспечение профессионального самоуправления, дальнейшее развитие системы неформального обучения детей баскетболу, написание личных имен в документах на базе латинского алфавита», – отметила лидер движения.

В качестве важных для либералов вопросов, упомянутых в соглашении, В. Чмилите-Нельсен выделила и меры, обеспечивающие гибкость отпуска по материнству/отцовству, узаконение партнерских отношений, с нейтральной по отношению к полу формулировкой, принятие закона о репродуктивном здоровье, а также – как самый важный вопрос — компенсация дорогих лекарств.

После подписания этого соглашения начнутся переговоры по правительственной программе и кандидатур в министры, а также по позициям в Сейме.

Новое правительство должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. У этой коалиции будет минимум 74 представителя в Сейме из 141.

Представляем важнейшие положения коалиционного соглашения.

Экономическая и социальная политика. Партнеры по коалиции признают, что они пока не договорились о размере публичного финансирования и возможных налоговых изменениях. Либералам не удалось внести положения о сокращении тарифа налогов, но не планируется повышать трудовые налоги и будет «оценена возможность» отказаться от налогообложения реинвестируемой прибыли. В договоре подчеркивается традиционная правая политика повышения эффективности госсектора, снижения регулирования бизнеса, поощрения инвестиций. Социальный разрыв планируется сокращать за счет повышения доступности социальных услуг. Пенсии, детские пособия и прочие социальные выплаты в договоре не упоминаются.

Реформа образования. Важнейшим приоритетом коалиция называет сокращение отчуждения в сфере образования. Партии обещают детям «равные возможности доступа к лучшему образованию, независимо от места их проживания или социального положения», повысить зарплаты учителей минимум до 130% средней заработной платы, однако эти меры не детализируются, нет речи о пересмотре школьной сети или модели школьной корзины. Исследование показало, что в сельских местностях Литвы результаты успеваемости детей хуже там, где школы меньше и классы объединены.

Права человека. По инициативе миноритарных партнеров по коалиции было достигнуто соглашение об узаконении гомосексуального партнерства, написании нелитовских фамилий в документах, однако консерваторы оставляют за собой право голосовать свободно, внося оговорку о «существующих во фракции расхождениях во мнении». В проекте соглашения гомосексуальное партнерство не называется семьей напрямую. Вероятность принятия этих законов повышается тем, что за них могут проголосовать не только будущие правящие – около половины консерваторов, Движение либералов и Партия свободы, но и некоторые представители оппозиции.

Внешняя политика и оборона. Внешняя политика не была самой важной из обсуждавшихся тем. В договоре акцентируется «преемственность внешней политики в вопросе трансатлантических отношений», есть обещание соблюдать соглашение партий о повышении оборонных расходов. В документе упоминается поддержка «борющимся за свободу» жителям Тайваня – это шпилька в адрес Китая. Закреплено обещание «открыто высказываться против любых нарушений прав человека и демократических свобод», что может означать более критический подход к действиям властей Польши, однако интересы нацбезопасности и позиция президента, скорее всего, будут побуждать поддерживать хорошие отношения с Варшавой.

Распределение постов. В коалиционном соглашении определяются рамки планирующихся на этой неделе переговоров по составу правительства и постам в Сейме. В документе говорится, что позиции будут распределяться пропорционально количеству мандатов, больший сопоставимый вес будет придаваться позициям премьера и спикера Сейма, но конкретная формула не указывается. Вероятно, консерваторы могут получить позицию премьера и девять постов министров, Движение либералов – позицию спикера Сейма и два портфеля министров, хотя могут попытаться получить и третий, а Партия свободы, скорее всего, получит три министерских портфеля.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ