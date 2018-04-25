Подписано новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша

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В субботу, 28 ноября Франция и Великобритания подписали новое соглашение о контроле за незаконной миграцией через Ла-Манш. Оно вступит в силу 1 декабря, сообщает Международное французское радио RFI.

Согласно положениям этого соглашения, будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения как способ предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.