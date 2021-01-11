Подписаны договоры о строительстве трех новых военных городков

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас подписал договоры о строительстве трех военных городков в Шяуляй, Вильнюсском районе и Шилальском районе.

Военные городки для трех единиц Вооруженных сил (ВС) Литвы батальонной численности на основании договоров партнерства государственного и частного секторов будут строить компании Salvinta и Partnerystes projektai keturi.

Salvinta будет строить военные городки в Шилальском и Вильнюсском районах, строительство военного городка в Шяуляй поручено компании Partnerystes projektai keturi.

В сообщении Министерства обороны отмечается, что впревые развитие объектов в системе обороны осуществляется путем партнерства государственного и частного секторов.

Общая стоимость всех трех договоров составляет примерно 168 млн евро.

Благодаря выбранной модели партнерства Минобороны сможет распределить эти затраты равными частями в течение 12,5 года, пока будет формироваться новая инфраструктура воинских подразделений Литвы и пока она будет вводиться в эксплуатацию.

В каждом из трех новых военных городков будут предусмотрены казармы, штаб, столовые, помещения для спорта и досуга, медицинские пункты, ремонтные мастерские и пр. В общей сложности в городках можно будет разместить примерно 3 тыс. военнослужащих.