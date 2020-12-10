Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

С января водительское удостоверение в Литве будет подходящим документов для подтверждения личности. Это особо важно для граждан Беларуси и других третьих стран – они смогут открывать счет в банке и таким образом закрепиться в Литве. Таким образом планируется и привлечь инвестиции в Литву.
За такие поправки к Закону о превенции отмывания денег и финансировании терроризма в четверг проголосовали 98 членов сейма, «против» – 10 , а 19 воздержались.
Накануне голосования парламентарии спорили о пользе и угрозах подобной поправки.
Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что поправки открывают путь для множества новых возможностей для Литвы стать более конкурентоспособной, лучше выступать в сфере финансовых технологий.
Между тем, Кястутис Главяцкас, принадлежащий к Смешанной группе сейма, выразил сомнения в том, что поправки будут поощрять инвестиции, а скорее всего, этим воспользуются мошенники.
Представитель оппозиционных «аграриев» считает, что поправки будут поощрять отмывание денег и финансирование террористов. Он сказал, что спецслужбы признали, что не смогут физически заниматься таким потоком отмывания денег или финансирования террористов.
Если в водительском удостоверении не будет указано гражданство человека, финансовые и прочие учреждения обязаны будут потребовать доказательство гражданства не только тогда, когда оно будет устанавливаться при физическом участии, но и удаленно.