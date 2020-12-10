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TOP,Новости,Общество

Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

водительское удостоверение
Nuotrauka Regitra/ facebook.com

С января водительское удостоверение в Литве будет подходящим документов для подтверждения личности. Это особо важно для граждан Беларуси и других третьих стран – они смогут открывать счет в банке и таким образом закрепиться в Литве. Таким образом планируется и привлечь инвестиции в Литву. 

За такие поправки к Закону о превенции отмывания денег и финансировании терроризма в четверг проголосовали 98 членов сейма, «против» – 10 , а 19 воздержались.

Накануне голосования парламентарии спорили о пользе и угрозах подобной поправки.   

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Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что поправки открывают путь для множества новых возможностей для Литвы стать более конкурентоспособной, лучше выступать в сфере финансовых технологий. 

Между тем, Кястутис Главяцкас, принадлежащий к Смешанной группе сейма, выразил сомнения в том, что поправки будут поощрять инвестиции, а скорее всего, этим воспользуются мошенники. 

Представитель оппозиционных «аграриев» считает, что поправки будут поощрять отмывание денег и финансирование террористов. Он сказал, что спецслужбы признали, что не смогут физически заниматься таким потоком отмывания денег или финансирования террористов. 

Если в водительском удостоверении не будет указано гражданство человека, финансовые и прочие учреждения обязаны будут потребовать доказательство гражданства не только тогда, когда оно будет устанавливаться при физическом участии, но и удаленно. 

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