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Министерство здравоохранения в субботу сообщило, что подтвержден десятый случай смерти от коронавируса в Литве.

Бывший врач лечился в Клайпедской университетской больнице и входил в группу риска.

В отделении Клайпедской университетской больницы глазных болезней, которая стала очагом заражения коронавирусом, умерли ранее два пациента, у которых также был диагностирован вирус. Инфекция была выявлена у нескольких пациентов, после чего отделение было закрыто.

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После объявления о карантине в стране людям предлагается как можно больше избегать скоплений людей, иметь возможность работать из дома, в общении держать дистанцию друг от друга, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностям.

Если вы чувствуете симптомы заболевания, советуем обратиться к врачу за помощью по телефону, а не обращаться в медицинские учреждения самостоятельно.

По данным на 7 часов утра, за прошедший день установлено 75 новых случаев, всего за пятницу проверено 2944 проб на коронавирус.

Всего с начала эпидемии проверено 21 376 проб.

В стране от коронавируса умерли десять человек, выздоровели семь.

Информация ЛК по сообщению BNS