Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 843, Латвия – 542, Эстония – 1108

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До середины понедельника в Балтийских странах в целом были подтверждены 2493 случая нового коронавируса, 14 смертей было зафиксировано в Литве, 19 – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.

Литва: подтверждено 843 случая, проведено 25 599 тестов, 14 человек скончались.

Латвия: подтверждено 542 случая, проведено 21 453 теста, скончался один человек.

Эстония: подтверждено 1108 случаев, проведено 21 866 тестов, скончались 19 человек.