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Подтвержденные случаи коронавируса в Балтии: Литва – 154, Латвия – 180, Эстония – 352

Фото pixabay.com

По данным на полдень понедельника в Литве были подтверждены 154 случая коронавируса, сообщило правительство.  

«За вчерашний день были проверены 278 мазков, из них были выявлены 40 позитивных случаев, в данный момент в Литве в целом 154 случая», – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. 

По словам министра, в целом на сегодняшний день в Литве проведен 2361 тест. Один человек скончался. 

С целью контроля распространения коронавируса с 16 марта в Литве был введен двухнедельный карантин, который планируется продлить. В среду правительство примет соответствующее решение. 

В понедельник планируется объявить обязательный карантин для возвращающихся из-за границы, до этого им предлагали самоизолироваться добровольно. 

За минувшую неделю полиция получила около двух тысяч сообщений о нарушении карантина. 

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