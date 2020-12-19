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Подтверждено 3219 новых случаев коронавируса, 33 человека скончались

Nuotrauka pixabay.com

За прошедшие сутки было подтверждено 3219 новых случаев коронавируса, 33 человека скончались от COVID-19, сообщил в субботу Департамент статистики. 

За прошедшие сутки выздоровели 3890 пациентов. 

В субботу Департамент статистики сообщил, что в больницах проходят лечение 2353 пациента с COVID-19, 198 из которых находятся в реанимации. 

В кислороде нуждаются 1312 пациентов, 132 человека получают искусственную вентиляцию легких. 

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8115 из 16 тыс. 585

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 109 тыс. 429 человек, 57330 — еще больны, 50587 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 1005 человек, и 507 человек умерли от других причин. 

В прошедшие сутки было исследовано 14062 образцана подозрение на коронавирус, в результате чего общее количество образцов, протестированных с начала пандемии, достигло 1 миллиона. 493 тыс. 171.

Информация ЛК по сообщению BNS

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