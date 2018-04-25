Подтверждено рекордное количество новых случаев коронавируса — 2339

В общей сложностис начала пандемии в Литве установлено 58 тыс. 95 заражений коронавирусом. Все еще больны 41 тыс. 897 человек, 13тыс. 514 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 471 человек, по иным причинам умерли 213 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 54 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 224 тыс. 738

Информация ЛК посообщению BNS