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TOP,Здравоохранение,Новости

Подтверждены 2 новых случая коронавируса, общее количество в Литве – 1808

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1808, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровело 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции. 

От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.  

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 завозных случая. 

За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.

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