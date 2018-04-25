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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Подтверждены 3 новых случая заболевания коронавирусом

Фото pixabay.com

В воскресенье три новых случая коронавируса были подтверждены в Литве .

Как сообщает министерство здравоохранения (SAM), все трое недавно вернулись из-за границы.

Один человек был изолирован и лечился в больнице Клайпедского университета, два человека — в клиниках Сантарос в Вильнюсе. Им всем оказывается необходимая помощь.

Как сообщила BNS пресс-секретарь министра здравоохранения Лина Бушинскайте, мужчина, которого лечат в Клайпеде вернулся из Нидерландов, а в Вильнюсе — из Норвегии и Австрии.

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После выявления этих инфекций в Литве было подтверждено в общей сложности 12 случаев COVID-19. Все инфекции до сих пор ввозные.

Первый пациент уже выздоровел и выписан домой в субботу.

Чтобы замедлить распространение коронавируса, правительство с понедельника объявило в Литве карантин.

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