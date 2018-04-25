Подтверждены два новых случая коронавируса в Литве, скончался еще один человек

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За минувшие сутки в Литве были подтверждены еще два новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1803, также зарегистрирована еще одна смерть, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.

От коронавируса скончались 77 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 21 завозной случай.

В понедельник проверено 3952 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 398 тыс. 417.