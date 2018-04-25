Подводя итоги ушедшего года

Фото BFL/Butautas Barauskas

После сложнейшей операции, пропустив год, 35-летняя литовская спортсменка блистательно вернулась в большой спорт. Лаура Асадаускайте-Заднепровскене стала победительницей Кубка мира -2019 по пятиборью. Кроме того, как победитель Кубка мира спортсменка получила прямую путевку на четвертые в своей карьере Олимпийские игры-2020 в Токио. Кстати, Лаура в третий раз признана лучшей спортсменкой Литвы, ранее она награждалась в 2011 и 2015 годах.

Контракт года

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

Самым высокооплачиваемым спортсменом Литвы стал Домантас Сабонис. Он подписал четырехлетний контракт с клубом НБА «Индиана Пэйсерс», в течение которых гарантированно получит 77 миллионов долларов. Еще 8 миллионов долларов предусмотрены в качестве возможных бонусов. Новое соглашение Сабониса начнет действовать с сезона-2020/2021. Заключенный Домантасом Сабонисом контракт стал самым крупным в истории спорта Литвы. Для сравнения: Йонас Валанчюнас, второй литовец, играющий сейчас в НБА, в Мемфисе за три ближайших года получит 45 миллионов долларов. Чтобы понять, насколько выросла оплата спортсменов во всем мире, достаточно отметить такой факт: отец Сабониса, ныне возглавляющий Литовскую федерацию баскетбола, за семь проведенных в НБА лет заработал «только» 47,8 миллиона долларов.

«Жальгирис» упирался как мог

Фото BFL/Теодора Бялюнаса

Главный тренер литовского клуба Шарунас Ясикявичюс славится умением добиваться результата при минимальном бюджете и достаточно скромном подборе исполнителей. В этом сезоне у Шараса что-то не клеелось. Удивляет даже не низкое место «Жальгириса» в турнирной таблице, а соперники, которым проигрывали. Даже самые преданные поклонники поставили под сомнение шансы Жальгириса на участие в Евролиге, и все-таки подопечные Шараса закончили регулярный сезон шестью победами подряд. Только благодаря этому фантастическому финишу каунасский клуб проскочил в четвертьфинал.

Восходящая звезда

Талантливая 13-летняя литовская баскетболистка Юсте Вероника Йоците является, наверное, самой многообещающей баскетболисткой Литвы за последнее время. В свои 13 лет при росте 1,84 метра она уже лидер национальной сборной кадетов и на недавнем чемпионате Европы-2019 U-16 помогла команде завоевать серебряные медали. Осенью Юсте дебютировала в женской баскетбольной сборной Литвы. Юная баскетболистка уже сыграла во взрослом чемпионате Литвы в составе клайпедской команды, а теперь отправилась совершенствовать мастерство во Францию.

Событие года

Nuotrauka vilnius.lt

Наконец-то строительство Национального футбольного стадиона сдвинулось с мертвой точки. Любители футбола могут рассчитывать на то, что в Вильнюсе будет национальный футбольный стадион. Совет Вильнюсского самоуправления дал добро на подписание договора о строительстве национального стадиона и управлении им стоимостью почти 156 млн евро. Новый стадион намечается построить к 2023 году. В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и музей спорта.

«Судува»: вот и сказке конец

ФотоBFL/ Теодораса Билюнаса

Футболисты мариямпольской «Судувы» в 2019 году досрочно оформили третий чемпионский титул в истории клуба. Помимо «золота» в национальном чемпионате футболисты «Судувы» выиграли в этом году все трофеи – Кубок страны и Суперкубок также в коллекции клуба. Футболисты «Судувы» даже вышли в четвертый раунд Лиги Европы, но мечты о групповом матче, в котором не играл ни один литовский клуб, разбились в Венгрии. Все это время мариямпольскую команду возглавлял казахстанский специалист Владимир Чебурин, который в конце года заявил о своем уходе. При Чебурине «Судува» впервые выиграла чемпионат страны в 2017 году и дважды защитила титул – в 2018-м и 2019-м. Также команда из Мариямполе выиграла Суперкубок Литвы (2018, 2019) и один раз Кубок Литвы (2019). Заметны были успехи «Судувы» и на международной арене. Все три года мариямпольцы доходили до стадии плей-офф в Лиге Европы УЕФА и оставались в шаге от попадания в групповой турнир. По словам президента «Судувы» Видмантаса Мураускаса, Чебурин после нескольких лет вдали от дома решил быть поближе к семье, так что уход связан с личными причинами. Вклад Чебурина в историю клуба огромен, мы можем только поблагодарить этого специалиста за все фантастические победы.

Рекордное количество литовских экипажей на «Дакар -2020»

Фото BFL/Greta Skaraitienė

Грядущий «Дакар-2020» перебирается из Южной Америки на Аравийский полуостров и будет проводиться в пустынях Саудовской Аравии. Стартует ралли-рейд 5 января в Джидде. Всего пройдет 12 этапов, и финиш запланирован на 17 января в Киддии, неподалеку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Количество заявленных гонщиков во всех классах «Дакара-2020» уже достигло 351. География тоже разнообразна – на старт собираются выйти представители 53 стран, в том числе и Литвы. В саудовских песках стартует рекордное количество команд: 5 машин и один мотоцикл. В Саудовской Аравии Ванагас вновь собирается стартовать на Toyota вместе с польским штурманом Себастьяном Розвадовским. В строю и два других литовских экипажа в классе легковых автомобилей – Антанас Юкнявичюс и Дарюс Вайчюлис и Вайдотас Жала и Саулюс Юргеленас, которым принадлежал предыдущий рекорд литовских гонщиков в «Дакаре» (12-е место в 2018 году). Во второй раз Арунас Гелажнинкас запустит свой мотоцикл, и к гонщикам присоединятся две новые автомобильные команды — Гинтас Петрус с Томом Янчисом и Эдвинас Юшкаускас с Айсвидасом Палюкенасом.

Скандалы года

Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс сообщил, что в этом сезоне поступило 25 сообщений о договорных матчах от агентства по мониторингу спортивных соревнований Sportradar. Из-за договорных матчей в этом году спортивным санкциям подверглись игравшие в Высшей футбольной лиге страны клайпедские клубы «Атлантас» и «Паланга», а также игравшие в них игроки и директор одного из клубов. В итоге принято решение исключить клубы из числа участников высшей лиги. Начать следующий сезон эти клубы смогут только во второй лиге, не выше. Кроме того, дополнительно «Атлантас» оштрафован на 30 000 евро, «Паланга» – на 42 000. Кроме того, пять игроков клайпедского клуба и десять футболистов «Паланги» также получили денежные штрафы (максимальный – 2 000 евро) и дисквалифицированы на разные сроки – от 6 до 12 месяцев.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес вердикт по инциденту, который случился 10 сентября в Вильнюсе на стадионе LFF во время отборочного матча ЕВРО-2020 между сборными Литвы и Португалии. Тогда во время замены звезды португальцев Криштиану Роналду на поле выбежал один из зрителей и стал уговаривать футболиста сфотографироваться с ним. Кумир миллионов любителей футбола не стал отказывать в такой просьбе, правда, сделать снимок замешкавшемуся с телефоном фанату так и не удалось. Подоспевшая охрана вывела его со стадиона, на провинившегося составили протокол об административно-правовом нарушении и выписали штраф в размере 30 евро. Как и ожидалось, этим штрафом дело не закончилось, и теперь УЕФА, рассмотрев данный инцидент, вынес свой вердикт – оштрафовать Литовскую федерацию за несоблюдение порядка и мер безопасности на сумму десять тысяч евро.

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Каноист Евгений Шуклин лишился олимпийской серебряной медали по причине употребления допинга. Спортсмен участвовал в Олимпийских играх по гребле на байдарках и каноэ в 2012 году. Стал серебряным призером игр на дистанции в 200 метров. После нового допинг-теста лишился своей награды. При повторном анализе допинг-тестов спортсмена был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы. Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам, может лишиться почти 100 тыс. евро. Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг.

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Правоохранительные органы Литвы направили в суд дело, в котором три тренера обвиняются в перевозке, хранении и распространении запрещенных допинговых веществ, а также хранении психотропных веществ. Обвинения по этому делу были предъявлены трем лицам: Брониславасу Вишняускасу, президенту Федерации тяжелой атлетики Литвы, тренеру Панявежского центра физической культуры и спорта и тренеру спортивного центра.

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать литовского штангиста Ауримаса Диджбалиса на восемь лет. Напомним, сданная во время декабрьского чемпионата мира 2017 г. в Анахайме (США) Диджбалисом допинг-проба показала наличие в организме литовского штангиста селективного модулятора андрогенных рецепторов (SARM S-22). Все попытки Диджбалиса оправдаться ни к чему не привели, и IWF назначила литовскому спортсмену восьмилетнюю дисквалификацию, которая закончится в январе 2026-го. К моменту завершения дисквалификации Диджбалису будет уже 35 лет, поэтому можно практически со 100-процентной уверенностью сказать, что карьера спортсмена на этом закончена. Более того, он не сможет заниматься и тренерской работой. В соответствии с антидопинговыми правилами проштрафившийся атлет должен быть полностью отстранен и от деятельности, связанной с воспитанием других спортсменов.

Завершение карьеры

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите в мае объявила о завершении профессиональной карьеры в плавании. Спортсменка приняла это решение по личным причинам, а после завершения карьеры хочет вернуться к учебе. После завершения спортивной карьеры Рута стала советником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса по вопросам спорта, развития его инфраструктуры и здорового образа жизни, но в конце года заявила об уходе с занимаемой должности. Напомним, в 15-летнем возрасте Р. Мейлутите завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград — 12 золотых и 6 серебряных медалей.

2020 год будет богатым на спортивные события. Это и чемпионат Европы по футболу, и Олимпийские игры 2020 в Токио, и много разных событий с участием наших кумиров, демонстрирующих, что человек способен на многое, если будет работать над собой и своим телом.

Подготовлено по сообщениям СМИ