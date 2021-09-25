Поезд Вильнюс — Варшава начнет курсировать с середины следующего года

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Ожидается, что уже с середины следующего года из Вильнюса можно будет быстрее и удобнее добраться до Варшавы.

«Вполне вероятно, что уже в следующем году мы сможем путешествовать на поезде между столицами Литвы и Польши с одной пересадкой в Каунасе. Железнодорожные компании работают над расписанием поезда, ценообразованием», – сказал литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис после состоявшейся в Варшаве встречи с польским министром инфраструктуры.

Как сообщается, поезд мог бы курсировать два раза в день. Маршрут продлил бы уже существующее пассажирское направление Белосток-Каунас.