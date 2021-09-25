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Поезд Вильнюс — Варшава начнет курсировать с середины следующего года

Nuotrauka litrail.lt

Ожидается, что уже с середины следующего года из Вильнюса можно будет быстрее и удобнее добраться до Варшавы. 

«Вполне вероятно, что уже в следующем году мы сможем путешествовать на поезде между столицами Литвы и Польши с одной пересадкой в Каунасе. Железнодорожные компании работают над расписанием поезда, ценообразованием», – сказал литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис после состоявшейся в Варшаве встречи с польским министром инфраструктуры. 

Как сообщается, поезд мог бы курсировать два раза в день. Маршрут продлил бы уже существующее пассажирское направление Белосток-Каунас. 

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Кроме того, по словам М. Скуодиса, поляки со всей серьезностью рассматривают приглашение Литвы помочь странам Балтии в создании эффективного управления инфраструктурой железной дороги европейской колеи Rail Baltica.

Литва, Латвия и Эстония договорились о применении принципа «одного окна»: чтобы воспользоваться линией, железнодорожным перевозчикам достаточно будет обратиться к любому из трех управляющих. 

Rail Baltica интегрирует страны Балтии в железнодорожную сеть Европы – пассажиры и грузы беспрепятственно смогут перемещаться между Варшавой и Таллином. 

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