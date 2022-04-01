Погашение переплат

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) с понедельника начала возвращать налоговые переплаты – первым 15 тысячам жителей, правильно заполнивших декларации о доходах, будет переведено более 4,5 млн евро. Как и каждый год, налоговые переплаты будут переводиться каждый рабочий день до 31 июля.

«Плавное возмещение налоговых переплат обеспечивается своевременной и правильной подачей декларации о доходах, точными данными банковского счета, которые мы всегда рекомендуем тщательно проверять. Также важно отметить, что, если житель должен был подать декларацию за предыдущие годы, но не сделал этого, возврат налогов будет произведен только после декларирования доходов за все обязательные периоды», — говорит замглавы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

В прошлом году более 1 млн жителей до конца июля была возвращена рекордная налоговая сумма – 270 млн евро.