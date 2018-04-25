Пограничники из-за карантина не выпустили из Литвы 107 человек, не впустили 341 человека

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

После закрытия литовской границы в понедельник из-за карантина из страны до утра вторника не был разрешён выезд 107 лицам, в въезд – 341 лицу.

Как сказал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, больше всего лиц не смогли попасть в Литву через находящийся на границе с Беларусью погранпереход Мядининкай – это 108 белорусов, 24 украинца, а также через погранпереход с Латвией в Салочяй – 73 человека, 69 из которых граждане Латвии.

На КПП Салочяй 49 литовцев также не выпустили в Латвию.

По словам представителя пограничников, несмотря на то, что люди напряжены и недовольны, конфликтов пока не возникало.