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Пограничники из-за карантина не выпустили из Литвы 107 человек, не впустили 341 человека

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

После закрытия литовской границы в понедельник из-за карантина из страны до утра вторника не был разрешён выезд 107 лицам, в въезд – 341 лицу.

Как сказал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, больше всего лиц не смогли попасть в Литву через находящийся на границе с Беларусью погранпереход Мядининкай – это 108 белорусов, 24 украинца, а также через погранпереход с Латвией в Салочяй – 73 человека, 69 из которых граждане Латвии.

На КПП Салочяй 49 литовцев также не выпустили в Латвию.

По словам представителя пограничников, несмотря на то, что люди напряжены и недовольны, конфликтов пока не возникало.

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В понедельник с целью приостановить распространение коронавируса во всей Литве на две недели введён карантин, во время карантина в страну запрещён въезд иностранцев, за исключением лиц, обеспечивающих доставку в Литву необходимых товаров, членов команд и экипажей, членов семей граждан Литвы, у которых есть вид на жительство и право на работу в Литве, представителей военных миссий НАТО.  

Также запрещено гражданам Литвы покидать страну, за исключением случаев, когда они живут или работают за рубежом.  

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