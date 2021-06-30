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Пограничники Литвы задержали еще 36 незаконных мигрантов

Фото pasienis.lt

Литовские пограничники задержали у границы с Беларусью еще три группы незаконных мигрантов, в целом 36 иностранцев, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).  

Во вторник утром в Шальчининкском районе были задержаны 13 лиц без документов, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. Один из иностранцев представился гражданином Турции, оставшиеся – Ирака. Мигранты попросили убежища в Литве. 

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В среду утром в Варенском районе сотрудники СОГГЛ задержали 10 мигрантов, которые только что перешли границу. Их гражданство выясняется.

Еще 13 незаконных мигрантов в среду утром были задержаны в Лаздийском районе. По предварительным данным, это граждане Таджикистана и России (чеченцы). 

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 636 незаконных мигрантов. Это число почти в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. 

В 2019 году пограничники остановили 46 незаконных мигрантов,  в 2018 году  – 104.

Большинство из задержанных в этом году – граждане Ирака, также немалая часть  – граждане Ирана, Сирии и Беларуси. 

В связи с ростом количества подобных случаев СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью, на помощь пограничникам прибыли представители прочих литовских служб, а вскоре на этом участке границы Литвы с Беларусью начнут работать и сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

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