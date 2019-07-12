Пограничники начали использовать антидроновые устройства

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Служба охраны государственной границы Литвы начала использовать антидроновые приспособления, об этом агентству BNS сообщил представитель службы Гедрюс Мишутис.

«Приобретены средства пресечения действия беспилотных воздухоплавательных аппаратов, проще говоря, антидроновое оборудование, в количестве трех штук», – сказал Г. Мишутис.

По его словам, новое оборудование будет использоваться на границе с Россией и Беларусью, где незаконные полеты происходят чаще всего. Эти приспособления блокируют радиосвязь между оператором и самим дроном и позволяют перехватить или приземлить беспилотник.

«В последнее время на пограничье мы фиксируем несанкционированные полёты. В 2017-2018 годах их было около 30», – заявил представитель.

Он сказал, что дроны могут использоваться для наблюдения за работой литовских служб, а также для слежения за маршрутами контрабандистов.

Устройства обошлись почти в 27 000 евро. Оборудование начали использовать в конце июня–начале июля этого года.

Литовские эксперты по безопасности не раз предупреждали, что в последнее время беспилотники всё чаще оказываются оборудованием спецслужб некоторых соседних стран, позволяющим собирать информацию об объектах, находящихся возле государственной границы. Дроны не фиксируются никакими радарами, поскольку они слишком малы.

В 2017 году СОГГЛ было принято решение о том, что должностные лица могут использовать огнестрельное оружие против дронов.

Применить оружие пограничники могут, установив, что у оператора беспилотника нет разрешения на полёты в пограничной зоне, а полет дрона происходит в границах ответственности пограничной заставы или отряда: в пограничной зоне, над охраняемым объектом.