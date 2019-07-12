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Пограничники начали использовать антидроновые устройства

Фото из открытых источников

Служба охраны государственной границы Литвы начала использовать антидроновые приспособления, об этом агентству BNS сообщил представитель службы Гедрюс Мишутис.

«Приобретены средства пресечения действия беспилотных воздухоплавательных аппаратов, проще говоря, антидроновое оборудование, в количестве трех штук», – сказал Г. Мишутис.

По его словам, новое оборудование будет использоваться на границе с Россией и Беларусью, где незаконные полеты происходят чаще всего. Эти приспособления блокируют радиосвязь между оператором и самим дроном и позволяют перехватить или приземлить беспилотник.

«В последнее время на пограничье мы фиксируем несанкционированные полёты. В 2017-2018 годах их было около 30», – заявил представитель.

Он сказал, что дроны могут использоваться для наблюдения за работой литовских служб, а также для слежения за маршрутами контрабандистов.

 Устройства обошлись почти в 27 000 евро. Оборудование начали использовать в конце июня–начале июля этого года.

Литовские эксперты по безопасности не раз предупреждали, что в последнее время беспилотники всё чаще оказываются оборудованием спецслужб некоторых соседних стран, позволяющим собирать информацию об объектах, находящихся возле государственной границы. Дроны не фиксируются никакими радарами, поскольку они слишком малы.

В 2017 году СОГГЛ было принято решение о том, что должностные лица могут использовать огнестрельное оружие против дронов.

Применить оружие пограничники могут, установив, что у оператора беспилотника нет разрешения на полёты в пограничной зоне, а полет дрона происходит в границах ответственности пограничной заставы или отряда: в пограничной зоне, над охраняемым объектом.

BNS

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