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Пограничники напоминают

Фото из открытых источников

Пограничники, патрулирующие зону ограниченного доступа около Игналинской атомной электростанции, в последнее время фиксируют увеличение числа любопытных, интересующихся неработающей АЭС.

В августе сотрудники Государственной службы охраны госграницы выявили два случая, когда жители около Игналинской АЭС незаконно использовали беспилотные летательные аппараты (дроны).

Пограничная служба напоминает, что существует ряд запретов и ограничений на территории Игналинской АЭС и около нее. Один из них – бесполетная зона над электростанцией, и в радиусе 10 км.

Этот запрет регламентирован Законом о ядерной энергии с целью обеспечения физической безопасности ядерного объекта.

За нарушение запрета грозит штраф в размере от 200 до 400 евро, а также конфискация дрона.

Информация литовских СМИ      

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